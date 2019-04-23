ФОТО: Вертолеты союзников низко полетали над Таллинном, взбудоражив жителей столицы

Причем летали довольно низко, напугав некоторых жителей столицы. Delfi получил несколько сообщений от читателей — взбудораженные шумом и видом военной техники над головой таллиннцы интересовались, что вообще происходит.

В течение этой недели тренировочные полеты над Эстонией совершают базирующиеся в Эмари истребители немецких военно-воздушных сил Eurofighter, а также вертолеты Wildcat и Apache, состоящие на вооружении ВВС Великобритании.

Самолеты

летают по всей Эстонии, не ниже 152 метров над землей и, как правило, вдали от

населенных пунктов.

Тренировочно-разведовательные полеты вертолетов, в том числе над Таллинном,

объясняют необходимостью ознакомиться с

воздушным пространством и местностью. Утверждается,

что пилоты стараются как можно меньше беспокоить людей.