ФОТО | Ведущую к Горке поцелуев лестницу привели в порядок

”Горка Мусумяги или Вирумяги, находящаяся рядом с Вирускими воротами, является очень важной частью общественного пространства центра города. Но, к сожалению, ее посещает не так много людей. При этом, в последнее время на горке Мусумяги произошли позитивные изменения в виде обновления городской мебели и с точки зрения безопасности. Ремонт лестницы улучшит доступ в зеленую зону”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Некоторое время назад на горке Мусумяги были установлены новые скамейки и мусорные ящики. Во Всемирный день чистоты управа района Кесклинн организовала акцию по уборки зеленой зоны от небольшого мусора. Во время ремонта лестницы были установлены новые основания для ступенек и была выровнена сама лестница. Кроме этого были очищены и приведены в порядок стенки лестницы. Ремонтные работы осуществила фирма Silur OÜ. Стоимость работ составила 29 760 евро.

”На этом обновление горки Мусумяги не закончится! Мы хотели бы в целях повышения безопасности также улучшить освещение зеленой зоны. Надеемся, что в результате всех этих шагов больше людей станет посещать Мусумяги”, — добавила Моника Хауканымм.