09.05.2020, 19:13
ФОТО | Вечером поток народа к Бронзовому солдату увеличился, о правилах чрезвычайного положения стали забывать(3)
Если 9 мая утром к Бронзовому солдату приходило немного людей и маленькими компаниями, то к вечером поток увеличился у многие уже собирались большими группами.
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