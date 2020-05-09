09.05.2020, 19:13

ФОТО | Вечером поток народа к Бронзовому солдату увеличился, о правилах чрезвычайного положения стали забывать

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Rahvamass pronkssõduri juures
Galerii: 36 pilti
Rahvamass pronkssõduri juures Foto: Henri-Kristian Kirsip

Если 9 мая утром к Бронзовому солдату приходило немного людей и маленькими компаниями, то к вечером поток увеличился у многие уже собирались большими группами.

Хотя на парковке ситуацию контролировала Муниципальная полиция, то у Бронзового солдата за порядком будто никто и не следили. Народу было много, и уже не все соблюдали дистанцию в два метра с другими посетителями.

Тем не менее, большого скопления людей, как в предыдущие года, на Военном кладбище не наблюдалось.

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