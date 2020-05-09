ФОТО | Вечером поток народа к Бронзовому солдату увеличился, о правилах чрезвычайного положения стали забывать

Хотя на парковке ситуацию контролировала Муниципальная полиция, то у Бронзового солдата за порядком будто никто и не следили. Народу было много, и уже не все соблюдали дистанцию в два метра с другими посетителями.

Тем не менее, большого скопления людей, как в предыдущие года, на Военном кладбище не наблюдалось.