13.08.2020, 17:28
ФОТО | Вчера вечером над морем наблюдалось световое представление. С чем оно было связано?
Вчера вечером около 10 часов таллиннцы могли заметить в небе над морским побережьем яркие огни. С чем они были связаны?
Вчера вечером около 10 часов таллиннцы могли заметить в небе над морским побережьем яркие огни. С чем они были связаны?
Пресс-секретарь Сил обороны Эстонии лейтенант Таави Лаасик сказал Delfi, что световое шоу могло быть связано с обучением военнослужащих-срочников.
"На этой неделе в Клоога солдаты проходят полевые упражнения в рамках базового курса, в ходе которых использовались и осветительные ракеты", - сказал Лаасик. "С большой вероятностью, эти огни были частью обучения срочников".
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