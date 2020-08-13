13.08.2020, 17:28

ФОТО | Вчера вечером над морем наблюдалось световое представление. С чем оно было связано?


Грете Пыллусте
EST
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Valgus taevas 12.08.2020 Foto: Andres Putting

Вчера вечером около 10 часов таллиннцы могли заметить в небе над морским побережьем яркие огни. С чем они были связаны?

Пресс-секретарь Сил обороны Эстонии лейтенант Таави Лаасик сказал Delfi, что световое шоу могло быть связано с обучением военнослужащих-срочников.

"На этой неделе в Клоога солдаты проходят полевые упражнения в рамках базового курса, в ходе которых использовались и осветительные ракеты", - сказал Лаасик. "С большой вероятностью, эти огни были частью обучения срочников".

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