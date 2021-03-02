ФОТО: Вчера вечером из Финляндии было "видно" Таллинн

По словам профессора морской физики Таллиннского технического университета Урмаса Суле, это явление было вызвано деформацией и преломлением световых лучей в атмосфере. Для того, чтобы из Хельсинки увидеть Таллинн, атмосфера должна быть очень прозрачная.

”На фото — мираж, который возник из-за рекордно теплого воздуха над поверхностью холодной воды. Теплый весенний воздух добрался до холодного, а местами даже покрытого льдом моря, в результате чего произошла сильная инвесрия”, — пояснил в свою очередь лектор климатологии и метеорологии Таллиннского университета Юри Каменик. Он сказал, что при мираже дальние объекты кажутся ближе, чем на самом деле, либо кажется, что объекты расположены в другом месте.

Он привел в пример асфальтовое покрытие дорог, которое при солнечной погоде (в том числе феврале и марте) сильно нагревается, нагревая и воздух вокруг себя. Этот слой нагретого воздуха не превышает нескольких сантиметров, и выше воздух уже более холодный. ”В результате этого кажется, что дорога мокрая и полна луж, хотя на самом деле это всего лишь отражение синего неба. Свет автомобильных фар в сумерках также может создавать подобную иллюзию, когда асфальт от дневного солнца еще теплый, но воздух над ним уже успел охладиться”, — пояснил Каменик.

Он добавил, что возникновению миража над Финским заливом способствовала и хорошая видимость.

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