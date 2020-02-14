14.02.2020, 10:13

ФОТО | Вас ждет открытка! В Полицейском парке отмечают День Святого Валентина

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ФОТО | Вас ждет открытка! В Полицейском парке отмечают День Святого Валентина
Ксения Курс

Вчера вечером в Полицейском парке были вывешены несколько сотен валентинок, которые сегодня может себе взять любой желающий и сфотографироваться на фоне световой инсталляции в виде сердца.

”Ученики школ Кесклинна сделали ко Дню святого Валентина около 600 открыток, часть которых была вывешена в преддверии праздника уже вчера. Сегодня мы вывесим оставшуюся часть открыток. Вчера была также зажжена знакомая с прошлого года светящаяся фигура в виде сердца и гирлянды с сердцами”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Открытки были сделаны по предложению управы Кесклинна учениками Кадриоргской Немецкой гимназии, Таллиннской 21-й школы, Кесклиннаской Русской гимназии и Школы по интересам Канутиайа. Сфотографироваться на фоне инсталляции в виде сердца можно будет до начала весны.

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