ФОТО: Вандалы в центре Таллинна покусились на память об утраченной церкви

”К сожалению, мы получили сообщение о том, что стенд около цветочного магазина Kannike подвергся вандализму. Мы обратились к нашему партнеру и в ближайшее время стенд будет очищен”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Старейшина просит всех, кто знает что-либо о совершивших акт вандализма, обратиться в управу района Кесклинн или в полицию. ”Мы призываем жителей Таллинна обращать внимания на акты вандализма и сообщать о них, так как только в чистом и ухоженном городском пространстве мы можем создать лучшую жизненную среду для всех”.