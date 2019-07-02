ФОТО: Вандалы в центре Таллинна покусились на память об утраченной церкви
В Кесклинне неизвестные изрисовали информационный стенд на углу улиц Гонсиори и Реймани, посвященный Таллиннской Введенской церкви. Стенд будет очищен в ближайшее время.
В Кесклинне неизвестные изрисовали информационный стенд на углу улиц Гонсиори и Реймани, посвященный Таллиннской Введенской церкви. Стенд будет очищен в ближайшее время.
”К сожалению, мы получили сообщение о том, что стенд около цветочного магазина Kannike подвергся вандализму. Мы обратились к нашему партнеру и в ближайшее время стенд будет очищен”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Старейшина просит всех, кто знает что-либо о совершивших акт вандализма, обратиться в управу района Кесклинн или в полицию. ”Мы призываем жителей Таллинна обращать внимания на акты вандализма и сообщать о них, так как только в чистом и ухоженном городском пространстве мы можем создать лучшую жизненную среду для всех”.
Таллиннская Введенская церковь подворья Пюхтицкого Успенского монастыря с 1902 по 1960 год находилась на углу нынешних улиц Гонсиори и Реймани. В 1900 году на территории подворья был заложен двухэтажный каменный храм, который был построен два года спустя. Проект здания был выполнен архитектором Николаем Никоновым. В годы Второй мировой войны комплекс подворья пострадал дважды — в 1941 и 1944 годах, но церковь была отреставрирована. Церковь пала жертвой масштабной кампании СССР по борьбе с религией. В 1960 году она была снесена под предлогом расширения улиц.
В открытии стенда 5 января 2019 года принял участие Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений. Установка стенда прошла в рамках проекта управы района Кесклинн, посвященного памятникам архитектуры, которые украшали городское пространство в прошлом, но к сегодняшнему дню исчезли.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото
«Воскресший» Цапок оказался не простым человеком
Годин подписал контракт с "Интером"