ФОТО: Вандалы разбили остановку в Мустамяэ — ремонт обойдется в 700 евро

RusDelfi отправил запрос в Таллиннский департамент транспорта. Мы спросили, как часто бьют остановки, кто это делает и сколько денег выделят из городского бюджета на ремонт остановки на фотографии.

"Городу принадлежит 278 остановок. В месяц происходит замена примерно 10-15 стекол. Чаще всего стекла бьют летом, — ответил специалист департамента Каспар Кутсар. — Как правило, стекла разбивают либо вандалы, либо они бьются в результате дорожно-транспортного происшествия".

Скорее всего, вандалы не понимают, что на ремонт разбитых остановок выделяются деньги из городского бюджета, а это, по сути, деньги всех таллиннских налогоплательщиков. Кутсар отметил, что на реновацию остановки на Vilde tee потребуется около 700 евро.

"Стоимость реновации зависит от того, какие работы нужно выполнить для чистки остановки. В данном случае известно, что разбито 5-ть стекол, это значит, что понадобится как минимум 700 евро. В ситуациях, где нужно еще что-то менять, сумма больше", — рассказал сотрудник Таллиннского департамента транспорта.