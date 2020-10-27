ФОТО | Вандалы изрисовали мемориал памяти жертв крушения парома "Эстония" в центре Таллинна

К мемориалу возложены цветы, там зажжены свечи, но картину портит граффити, которым изрисовали мемориал.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. В результате крушения погибли 852 человека (из них 757 считаются пропавшими без вести), спасти удалось 137 человек.

Мемориал "Прерванная линия" был открыт 27 сентября 1996 года.