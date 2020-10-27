ФОТО | Вандалы изрисовали мемориал памяти жертв крушения парома "Эстония" в центре Таллинна. Возбуждено уголовное дело

К мемориалу возложены цветы, там зажжены свечи, но картину портит граффити, которым изрисовали мемориал.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. В результате крушения погибли 852 человека (из них 757 считаются пропавшими без вести), спасти удалось 137 человек.

Мемориал "Прерванная линия" был открыт 27 сентября 1996 года.

Монумент приведен в порядок



Партнер управы района Кесклинн очистил сегодня после обеда изрисованный вандалами монумент, посвященный погибшим на пароме ”Эстония”.

”Многие сегодня утром заметили, что расположенный на краю Старого города монумент ”Прерванная линия”, посвященный погибшим на пароме ”Эстония”, стал жертвой вандалов. Такой жестокий поступок в отношении места памяти жертв крушения парома приводит в недоумение”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сообщение об изрисованном монументе поступило в полицию в ночь на сегодня. Управа района Кесклинн сразу же заказала очистку монумента у своего постоянного партнера Krausberg Eesti OÜ. После обеда монумент был очищен.

Полиция начала уголовное расследование по статье, которая рассматривает осквернение памяти умерших. Монумент погибшим на пароме ”Эстония” и раньше становился жертвой вандалов.

Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна

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