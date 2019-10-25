ФОТО | Вандалы испортили в Хааберсти полезное общественное начинание

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги пояснил, что управа подаст по поводу акта вандализма заявление в полицию. "Непонятно, что происходит в головах людей, которые портят нужный и общий инвентарь. Необходимо дать ясный и четкий сигнал, что такие поступки не останутся без последствий и наказания", - подчеркнул старейшина и призвал жителей поделиться имеющейся информацией о произошедшем с полицией и управой.

Решение установить на пруду общественный туалет было принято по просьбе жителей. "Округа пруда Ыйсмяэ располагает для проведения досуга. Управа проводит там много различных мероприятий. Обратная связь показывает, что решение установить на пруду туалет было верным и правильным. Но очень тяжело улучшить условия проживания для жителей и окружающую среду, если некоторые граждане намеренно работают против этих целей", - подытожил Ханимяги.

Размер нанесенного ущерба уточняется.