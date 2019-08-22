ФОТО | В зале Таллиннского горсобрания установили, наконец, эстонский флаг

Более года длившаяся дискуссия о государственном флаге в зале горсобрания завершилась сегодня торжественной церемонией: флаг из рук Кылварта получил нынешний председатель городского представительного органа власти Тийт Терик, приступивший к работе на этой высокой должности в апреле.

"Во время летнего отпуска мы освежили зал заседаний, приобрели подобающие для флага держатели, чтобы стяги достойно экспонировать. Надеемся, что теперь все фракции горсобрания смогут направить свою энергию на городскую тематику и решение проблем горожан", — сказал Терик.

В ходе церемонии Кылварт подчеркнул, что флаг сам по себе — это ткань, флагом ее делает то уважение и значение , которое мы ему придаем.

Напомним, что в начале лета прошлого года фракция Партии реформ привлекла внимание к тому, что в зале горсобрания отсутствует государственный флаг и представила соответствующий проект. Тогдашний руководитель горсобрания Михаил Кылварт отклонил его, так как большой флаг Эстонии просто не вмещался в помещение.

После оживленной дискуссии было решено, что установление флага в зале заседаний предполагает проведение там ремонта.