ФОТО | В зале Таллиннского горсобрания установили, наконец, эстонский флаг

Сегодня бывший председатель Таллиннского горсобрания, а ныне мэр столицы Михаил Кылварт подарил горсобранию флаг Таллинна и государственный флаг Эстонии.
Более года длившаяся дискуссия о государственном флаге в зале горсобрания завершилась сегодня торжественной церемонией: флаг из рук Кылварта получил нынешний председатель городского представительного органа власти Тийт Терик, приступивший к работе на этой высокой должности в апреле.
"Во время летнего отпуска мы освежили зал заседаний, приобрели подобающие для флага держатели, чтобы стяги достойно экспонировать. Надеемся, что теперь все фракции горсобрания смогут направить свою энергию на городскую тематику и решение проблем горожан", — сказал Терик.
В ходе церемонии Кылварт подчеркнул, что флаг сам по себе — это ткань, флагом ее делает то уважение и значение , которое мы ему придаем.
Напомним, что в начале лета прошлого года фракция Партии реформ привлекла внимание к тому, что в зале горсобрания отсутствует государственный флаг и представила соответствующий проект. Тогдашний руководитель горсобрания Михаил Кылварт отклонил его, так как большой флаг Эстонии просто не вмещался в помещение.
После оживленной дискуссии было решено, что установление флага в зале заседаний предполагает проведение там ремонта.
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