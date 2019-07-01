ФОТО: В Ыйсмяэ дыру в асфальте залатали при помощи надгробного камня

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, люди и раньше самовольно ”чинили” дороги, но использовать для этого надгробные камни неприемлемо. ”Несмотря на то, что сейчас надгробного камня на улице больше нет, мы передадим информацию полиции на случай, если действительно имело место осквернение могилы”, — сказал он.

Ханимяги отметил, что самовольный ремонт дорожных дыр может создать больше проблем, чем принести пользы и что о дырах следует сообщать районной управе или коммунальному департаменту. ”Понимаю, что все дорожные дыры, к сожалению, невозможно отремонтировать незамедлительно, но мы ежедневно работаем над исправлением ситуации с дорогами. Любая деятельность при этом может отрицательно сказаться на проведении соответствующего нормам ремонта и повредить машины, нанеся людям материальный урон”, — резюмировал он.