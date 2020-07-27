27.07.2020, 15:02

ФОТО | В Вырумаа начались работы по возведению пограничной инфраструктуры


EST
Galerii: 4 pilti
Piiriehitus Võrumaal Foto: PPA

В ходе работ граница будет обустроена на отрезке 23,5 км, начиная от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного пункта Лухамаа.

Согласно нынешним прогнозам, на выстраивание пограничной инфраструктуры на данном отрезке потребуется до трех лет.

Читайте также: