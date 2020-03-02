02.03.2020, 07:00

ФОТО: В Вяэтса слепили тысячу снеговиков


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Lumememmede paraad
Lumememmede paraad Foto: Kaspar Pokk

Если еще несколько дней назад было неизвестно, состоится ли традиционное мероприятие по лепке снеговиков, то выпавший к выходным снег решил этот вопрос.

В рамках состоявшегося в воскресенье в Вяэтса в волости Тюри ”парада снеговиков” было слеплено около тысячи снеговиков. Смотрите фото!

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