ФОТО | В Вяэна-Йыэсуу обнаружены тысячи чужеродных существ, для которых в эстонском языке нет названия

В Вяэна-Йыэсуу один из местных жителей обнаружил в среду на побережье скопление непонятных организмов, которые при ближайшем изучении оказались маленькими червячками. По словам ученых, непосредственной опасности для людей они не представляют.
Доцент зоологии Тартуского университета Тоомас Эсперк не взялся точно определить по фотографии вид этих беспозвоночных, но сообщил, что они очень похожи на входящих в семейство сабеллидов (семейство сидячих многощетинковых червей) Laonome xeprovala, которых некоторое время назад находили на берегу Пярнуского залива.
Ученые пытаются найти этим существам наименование на эстонском языке, но пока к единому решению не пришли. "Прямой угрозы для людей они не представляют", — добавил Эсперк. По словам Эсперка, научный директор Эстонского института моря Йонне Котта также считает, что речь идет о Laonome . "У нас нет информации о других видах этого семейства в северо-восточной части Балтийского моря", — сказал он.
"Из-за ветра уровень воды сейчас немного ниже, чем обычно. Видимо, поэтому эти червячки временно оказались на суше в ожидании прилива", — пояснил Котта.
"А может быть их занесло штормом с глубин 2-4 метра, — предположил Котта. — Теоретически они могут переформировать биоценоз морского дна и таким образом косвенно воздействовать на людей".
"Этот чужеродный вид ранее у нас был замечен только в Пярнуском заливе, но теперь эти червячки стали появляться и в других местах взморья", — отметил Котта и попросил читателей фотографировать этих существ и с информацией о месте их обнаружения отсылать фотографии по адресу электронной почты jonne@sea.ee.
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