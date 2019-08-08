ФОТО | В Вяэна-Йыэсуу обнаружены тысячи чужеродных существ, для которых в эстонском языке нет названия

Доцент зоологии Тартуского университета Тоомас Эсперк не взялся точно определить по фотографии вид этих беспозвоночных, но сообщил, что они очень похожи на входящих в семейство сабеллидов (семейство сидячих многощетинковых червей) Laonome xeprovala, которых некоторое время назад находили на берегу Пярнуского залива.

Ученые пытаются найти этим существам наименование на эстонском языке, но пока к единому решению не пришли. "Прямой угрозы для людей они не представляют", — добавил Эсперк.

По словам Эсперка, научный директор Эстонского института моря Йонне Котта также считает, что речь идет о Laonome . "У нас нет информации о других видах этого семейства в северо-восточной части Балтийского моря", — сказал он.

"Из-за ветра уровень воды сейчас немного ниже, чем обычно. Видимо, поэтому эти червячки временно оказались на суше в ожидании прилива", — пояснил Котта.

"А может быть их занесло штормом с глубин 2-4 метра, — предположил Котта. — Теоретически они могут переформировать биоценоз морского дна и таким образом косвенно воздействовать на людей".

"Этот чужеродный вид ранее у нас был замечен только в Пярнуском заливе, но теперь эти червячки стали появляться и в других местах взморья", — отметил Котта и попросил читателей фотографировать этих существ и с информацией о месте их обнаружения отсылать фотографии по адресу электронной почты jonne@sea.ee.