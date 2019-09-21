ФОТО: В волости Виймси предприниматель терроризирует местных жителей. Пришлось вмешаться волостной управе

В среду на пешеходной дорожке, ведущей в район Хелдри появились бетонные блоки, преграждающие движение пешеходам и велосипедистам. Вечером волость убрали блоки, но уже в четверг на том же месте появилась гора земли - чтобы уж точно никто не мог пройти по дорожке.

Бетонные блоки уже появлялись на том месте весной - тогда их тоже убрала волостная управа Виймси, так как они находились на волостной земле и их установка не была согласована с волостной управой.

Эта дорожка очень важна для местных жителей, потому что она соединяет волостной центр с жилым районом Хелдри.

Согласно данным управы, на дорожки устанавливал блоки, а теперь и гору земли, предприятие AS Morrison Invest, которым руководить скандально известный бизнесмен Маргус Валдес.

В 1999 году Валдес, ставший владельцем земли в волости Виймси, начал строить на ней жилой район Хелдри, поделив землю на 44 участка. Однако проезжие дороги между участками остались в его владении, и сейчас как раз идет спор из-за этого. Местные жители утверждают, что Валдес терроризирует их подобными действиями еще с 2004 года.

Волость утверждает, что сейчас у волостных юристов с Morrison Invest идет спор на тему данного отрезка дороги. "Один человек считает, что это частная земля и хочет ее перекрыть. На самом деле она должна быть проходима".