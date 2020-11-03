03.11.2020, 07:20
ФОТО: В водах Эстонии нашли остов большого судна
В ходе международной операции по обезвреживанию взрывных устройств в водах Эстонии был обнаружен остов большого судна, пишет Eesti Ekspress.
В ходе международной операции по обезвреживанию взрывных устройств в водах Эстонии был обнаружен остов большого судна, пишет Eesti Ekspress.
Всего в рамках длившейся с 20 по 29 октября операции HODOPS было найден 17 морских мин, две торпеды и один глубоководный заряд. Кроме этого, на дне моря в 15 км от мыса Сырве были обнаружены останки плавучего средства. Длина остова около 85 метров, ширина — 9 метров и высота — 7. Находится он на глубине 27 метров.
О каком именно судне идет речь, пока сказать невозможно.
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