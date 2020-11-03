ФОТО: В водах Эстонии нашли остов большого судна

Всего в рамках длившейся с 20 по 29 октября операции HODOPS было найден 17 морских мин, две торпеды и один глубоководный заряд. Кроме этого, на дне моря в 15 км от мыса Сырве были обнаружены останки плавучего средства. Длина остова около 85 метров, ширина — 9 метров и высота — 7. Находится он на глубине 27 метров.

О каком именно судне идет речь, пока сказать невозможно.

Foto: SNMCMG1

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