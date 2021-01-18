18.01.2021, 07:17
ФОТО: В Вильяндимаа открытым пламенем полыхал дом
Сегодня в 00:34 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Эпра в Вильяндимаа видно пламя. Что именно горит, сначала было неясно.
Сегодня в 00:34 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Эпра в Вильяндимаа видно пламя. Что именно горит, сначала было неясно.
По прибытию спасателей на место выяснилось, что открытым пламенем полыхает жилой дом. Сразу же войти в дом не удалось, чтобы начать поиски возможных пострадавших. Когда же огонь был потушен, спасатели никого в доме не нашли. Таким образом, к счастью, обошлось без жертв.
Причины возгорания пока неясны. Насколько известно, на постоянной основе в доме никто не проживал.
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