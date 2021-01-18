ФОТО: В Вильяндимаа открытым пламенем полыхал дом

По прибытию спасателей на место выяснилось, что открытым пламенем полыхает жилой дом. Сразу же войти в дом не удалось, чтобы начать поиски возможных пострадавших. Когда же огонь был потушен, спасатели никого в доме не нашли. Таким образом, к счастью, обошлось без жертв.

Причины возгорания пока неясны. Насколько известно, на постоянной основе в доме никто не проживал.