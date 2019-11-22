22.11.2019, 12:30

ФОТО: В Вильянди в сопровождении полиции доставили рождественскую ель

 (1)
EST 5
Galerii: 39 pilti
Viljandi jõulukuusk Foto: Kenno Soo

В пятницу утром на площади Вабадузе в Вильянди установили рождественскую ель, которая была доставлена в город в сопровождении полиции.

Дерево было доставлено из деревни Матапера волости Вильянди, где оно стояло у дороги и его ветки начали мешать движению. Поэтому было решено срубить ель.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: