ФОТО: В Вильянди в сопровождении полиции доставили рождественскую ель

В пятницу утром на площади Вабадузе в Вильянди установили рождественскую ель, которая была доставлена в город в сопровождении полиции.
Дерево было доставлено из деревни Матапера волости Вильянди, где оно стояло у дороги и его ветки начали мешать движению. Поэтому было решено срубить ель.
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