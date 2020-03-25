ФОТО | В Вильянди уже начали борьбу с большими компаниями на улицах города

Кризисный штаб города Вильянди направил городских чиновников, молодежных работников в помощь полицейским, чтобы проверить, как в городе соблюдаются введенные с сегодняшнего дня ограничения на нахождение группами в общественных местах. Ограничения были введены, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Мэр города и руководитель местного кризисного штаба Калви Мяртин говорит, что в основном проблемой являются молодежные компании, которые не соблюдают запрета (в компании не должно быть более двух человек).
"Мы получили информацию от внимательных горожан, полиции и сами видим, что в парках и вблизи торговых центров собираются компании, которые не слышали о запрете или его умышленно игнорируют. Это поведение опасно, безответственно и отодвигает момент снятия чрезвычайного положения", - говорит Мяртин.
С сегодняшнего дня два сотрудника мэрии проверяют обычные места скопления людей, ведут с горожанами разъяснительную работу, а если попадаются такие компании, которые отказываются расходиться, то об этом сообщают полиции. Уже проведен и первый совместный рейд полиции с чиновниками горуправы.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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