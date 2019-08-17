ФОТО: В Вильянди состоялся "особенный" Праздник песни и танца

Сегодня в Вильянди состоялся 11-й Праздник песни и танца для людей с ограниченными возможностями. Всего в мероприятии приняло участие более 1200 человек, не считая зрителей.
Сегодня в Вильянди состоялся 11-й Праздник песни и танца для людей с ограниченными возможностями. Всего в мероприятии приняло участие более 1200 человек, не считая зрителей.
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