ФОТО: В Вильянди состоялся "особенный" Праздник песни и танца

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Сегодня в Вильянди состоялся 11-й Праздник песни и танца для людей с ограниченными возможностями. Всего в мероприятии приняло участие более 1200 человек, не считая зрителей.