26.05.2019, 10:00
ФОТО | В Вильянди простились с писателем Николаем Батуриным
В субботу в Яановской церкви в Вильянди проводили в последний путь писателя Николая Батурина, который скончался на прошлой неделе в возрасте 82-х лет.
В субботу в Яановской церкви в Вильянди проводили в последний путь писателя Николая Батурина, который скончался на прошлой неделе в возрасте 82-х лет.
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