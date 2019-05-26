26.05.2019, 10:00

ФОТО | В Вильянди простились с писателем Николаем Батуриным


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Nikolai Baturini matused Viljandi Jaani kirikus
Nikolai Baturini matused Viljandi Jaani kirikusFoto: Kenno Soo

В субботу в Яановской церкви в Вильянди проводили в последний путь писателя Николая Батурина, который скончался на прошлой неделе в возрасте 82-х лет.

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