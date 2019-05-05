ФОТО: В Вильянди прошло ралли теннисных мячиков в поддержку больных диабетом детей

На склоне Певческого поля был построен гоночный желоб, по которому пускали мячики. Всего купили более 1000 мячиков. Сколько денег собрали на благотворительность, еще неизвестно, поскольку поддерживали и без покупки мячика, а некоторые платили за мячик полсотни евро.

Гоночный мячик маленького благотворителя стоил 5 евро, большого благотворителя — 7 евро, а мячик реформатора мира можно было приобрести за 10 евро.

Деньги собирали для больных диабетом детей Вильяндимаа, которых около 30.