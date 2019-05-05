ФОТО: В Вильянди прошло ралли теннисных мячиков в поддержку больных диабетом детей

В субботу днем на Певческом поле в Вильянди впервые прошел семейный день вместе с благотворительным ралли теннисных мячиков, где в пользу больных диабетом детей покатили 1014 мячиков.
На склоне Певческого поля был построен гоночный желоб, по которому пускали мячики. Всего купили более 1000 мячиков. Сколько денег собрали на благотворительность, еще неизвестно, поскольку поддерживали и без покупки мячика, а некоторые платили за мячик полсотни евро.
Гоночный мячик маленького благотворителя стоил 5 евро, большого благотворителя — 7 евро, а мячик реформатора мира можно было приобрести за 10 евро.
Деньги собирали для больных диабетом детей Вильяндимаа, которых около 30.