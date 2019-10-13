13.10.2019, 11:30
ФОТО: В Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек
В детском парке Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек.
В детском парке Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек.
Это стало возможным благодаря местной общине. Строительство финансировал город, а также 45 местных предпринимателей и частных лиц.
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