ФОТО: В Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек

В детском парке Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек.
Это стало возможным благодаря местной общине. Строительство финансировал город, а также 45 местных предпринимателей и частных лиц.
В детском парке Вильянди открыли самый большой в Эстонии памп-трек.
Это стало возможным благодаря местной общине. Строительство финансировал город, а также 45 местных предпринимателей и частных лиц.
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