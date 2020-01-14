ФОТО: В Вильянди 74-летний водитель сбил пожилую женщину

Вчера во второй половине дня в Вильянди произошла авария: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу.
Авария произошла на перекрестке Яакобсони и Леола, где 73-летний водитель Mitsubishi не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшая — 87-летняя женщина — была доставлена в Вильяндискую больницу.
Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет. Водитель был пьян и имеет права соответствующей категории.
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