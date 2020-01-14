ФОТО: В Вильянди 74-летний водитель сбил пожилую женщину

Авария произошла на перекрестке Яакобсони и Леола, где 73-летний водитель Mitsubishi не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшая — 87-летняя женщина — была доставлена в Вильяндискую больницу.

Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет. Водитель был пьян и имеет права соответствующей категории.