14.01.2020, 09:13

ФОТО: В Вильянди 74-летний водитель сбил пожилую женщину

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Viljandis sai jalakäija autolt löögi
Galerii: 14 pilti
Viljandis sai jalakäija autolt löögi Foto: Kenno Soo

Вчера во второй половине дня в Вильянди произошла авария: автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу.

Авария произошла на перекрестке Яакобсони и Леола, где 73-летний водитель Mitsubishi не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшая — 87-летняя женщина — была доставлена в Вильяндискую больницу.

Как для водителя, так и для пешехода горел зеленый свет. Водитель был пьян и имеет права соответствующей категории.

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