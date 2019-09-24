24.09.2019, 18:27

ФОТО: В торговом центре Kristiine открылась велопарковка с умными держателями


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ФОТО: В торговом центре Kristiine открылась велопарковка с умными держателями
kristiine linnaosavalitsus

В рамках ремонтных работ в торговом центре Kristiine открылась самая современная велопарковка Эстонии, где будут использоваться как обычные, так и умные держатели Bikeep. В следующем сезоне будут также добавлены места для парковки и зарядки электросамокатов.

”Мы полностью поддерживаем здоровый и экологически чистый образ жизни и надеемся, что автопарк будет широко использоваться”, — сказала руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Линда Эйхлер.

На церемонии открытия, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, подчеркнул, что экономическая среда в нашем районе крайне благоприятная, привлекает инвестиции и поддерживает модернизацию экономического развития. ”При строительстве новых дорог или реконструкции старых, стало хорошей практикой планировать там пешеходные и велосипедные дорожки, так как многие жители все чаще предпочитают ездить на велосипеде, и эта тенденция только растет. Меня радует, что на таком крупном перекрестке, как Кристийне, теперь можно будет без проблем оставить свой велосипед в безопасном месте”, — пояснил Рийбе.

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В течение сентября более 200 парковочных мест для велосипедов было установлено у ТЦ Kristiine, к которым также добавятся и умная парковка Bikeep. Кроме того, в ближайшем будущем со стороны улицы Эндла будет построено специальное место для курения, а также установят места для отдыха. Весной же будут добавлены точки подзарядки электросамокатов.

Торговый центр Kristiine — один из крупнейших торговых площадей в Эстонии. В 2019 году облик торгового центра Kristiine как внутри, так и снаружи изменится до неузнаваемости, где откроется так называемая улица кафе, во главе с именитым арендатором — Kentucky Fried Chicken (KFC).

На 43 700 квадратных метров торговой площади будут располагаться около 125 магазинов, где 110 из них — модные магазины и 15 — отличные места для питания.

kristiine linnaosavalitsus
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