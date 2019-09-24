ФОТО: В торговом центре Kristiine открылась велопарковка с умными держателями

”Мы полностью поддерживаем здоровый и экологически чистый образ жизни и надеемся, что автопарк будет широко использоваться”, — сказала руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Линда Эйхлер.

На церемонии открытия, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, подчеркнул, что экономическая среда в нашем районе крайне благоприятная, привлекает инвестиции и поддерживает модернизацию экономического развития. ”При строительстве новых дорог или реконструкции старых, стало хорошей практикой планировать там пешеходные и велосипедные дорожки, так как многие жители все чаще предпочитают ездить на велосипеде, и эта тенденция только растет. Меня радует, что на таком крупном перекрестке, как Кристийне, теперь можно будет без проблем оставить свой велосипед в безопасном месте”, — пояснил Рийбе.

В течение сентября более 200 парковочных мест для велосипедов было установлено у ТЦ Kristiine, к которым также добавятся и умная парковка Bikeep. Кроме того, в ближайшем будущем со стороны улицы Эндла будет построено специальное место для курения, а также установят места для отдыха. Весной же будут добавлены точки подзарядки электросамокатов.