ФОТО: В Тонди обнаружили большую кучу использованных шприцев

Местные жители сразу же сообщили о находке MTÜ Convictus Eesti, и его работники быстро убрали опасные отходы.

По словам пресс-секретаря Института развития здоровья Пилле Калда, инцидент никак не связан с услугой по обмену шприцев. По ее словам, установить того, кто таким образом избавился от мусора, не представляется возможным, но ”в любом случае речь идет о безответственном поступке”.