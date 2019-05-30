30.05.2019, 20:47
ФОТО: В Тонди обнаружили большую кучу использованных шприцев
Сегодня вечером недалеко от железнодорожной станции Тонди в Таллинне была обнаружена большая куча использованных шприцев, канюль и анализов крови.
Сегодня вечером недалеко от железнодорожной станции Тонди в Таллинне была обнаружена большая куча использованных шприцев, канюль и анализов крови.
Местные жители сразу же сообщили о находке MTÜ Convictus Eesti, и его работники быстро убрали опасные отходы.
По словам пресс-секретаря Института развития здоровья Пилле Калда, инцидент никак не связан с услугой по обмену шприцев. По ее словам, установить того, кто таким образом избавился от мусора, не представляется возможным, но ”в любом случае речь идет о безответственном поступке”.
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