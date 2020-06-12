12.06.2020, 12:50
ФОТО: В Тойла рядовых посвятили в младшие унтер-офицеры
Сегодня равно утром в парке Ору в Тойла состоялась церемония посвящения в младшие унтер-офицеры 60 выпускников соответствующего курса Калевского пехотоного батальона.
Сегодня равно утром в парке Ору в Тойла состоялась церемония посвящения в младшие унтер-офицеры 60 выпускников соответствующего курса Калевского пехотоного батальона.
Курс "младший унтер-офицер" продолжался в общей сложности 13 недель. Лучшим выпускником курса был признан младший сержант Михкель Треэс.
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