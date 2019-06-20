20.06.2019, 11:38

ФОТО: В Теллискиви открылся знаменитый фотоцентр Fotografiska


rus.delfi.ee
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Fotografiska avamine Telliskivis
Fotografiska avamine TelliskivisFoto: Mana Kaasik

Сегодня в творческом городке Теллискиви в Красном доме открылся фотоцентр Fotografiska.

Это — место, где встречаются фотоискусство, вкусная пища, музыка, дизайн и открытое мышление.

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