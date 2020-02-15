15.02.2020, 08:00

ФОТО: В Тартумаа лисица пришла ”просить помощи” у людей, но ее пришлось усыпить


EST
ФОТО: В Тартумаа лисица пришла ”просить помощи” у людей, но ее пришлось усыпить
Tartumaalt leitud haige rebane

Жительница Тартумаа Геа обнаружила возле своих ворот лису. Животное лежало на земле и было в очень плохом состоянии.

Женщина позвонила по инфотелефону 1313, где ей сказали, что если у животного нет видимых повреждений, то они помочь не могут.

Tartumaalt leitud haige rebane


На помощь поспешили добровольцы Группы спасения животных (Loomapäästegrupp MTÜ), которые доставили лису в ветеринарную клинику университета естественных наук. Состояние животного было очень плохим: у него гноились глаза, лезла шерсть, организм был полон паразитов, также имелись подозрения о наличии чумы собак. Исходя из данных факторов, ветеринары решили усыпить лису.

Tartumaalt leitud haige rebane


”В таких случаях мы должны исходить из интересов сохранения популяции и биологической безопасности. Данная лисица могла заразить других животных, как диких, так и домашних. Более подробная картина будет ясна после получения результатов анализов”, — сказала представитель группы Варье Касс.

Читайте также: