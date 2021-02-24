ФОТО | В Тарту "встретились" Кальюлайд, Трамп и Путин

”Поставили один большой флаг на длинном древке, проложили красную дорожку и поставили трёх картонных президентов: Трампа, Керсти Кальюлайд и Путина. На шапочке Трампа написано ex-president, на шапочке Керсти — Eesti president, а на шапочке Путина igavene president, что значит "вечный президент"”, — написала она.

Сегодня в Эстонии День независимости. Все закрыто, повсюду вывешены флаги. Выхожу из дома в магазин и обнаруживаю, что... Опубликовано Paulina Oskolskaya Среда, 24 февраля 2021 г.

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