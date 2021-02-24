ФОТО | В Тарту "встретились" Кальюлайд, Трамп и Путин

Жительница Тарту опубликовала в Facebook фотографию необычной инсталляции, появившейся ко Дню независимости ЭР в ее городе.
”Поставили один большой флаг на длинном древке, проложили красную дорожку и поставили трёх картонных президентов: Трампа, Керсти Кальюлайд и Путина. На шапочке Трампа написано ex-president, на шапочке Керсти — Eesti president, а на шапочке Путина igavene president, что значит "вечный президент"”, — написала она.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
"Неизлечимо больна": знаменитая фигуристка сделала признание
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ