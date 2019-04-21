21.04.2019, 17:30

ФОТО: В Тарту состоялась битва роботов


rus.delfi.ee
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Robolahing 2019
Robolahing 2019Foto: Argo Ingver

Вчера в научном центре AHHAA в Тарту состоялась т. н. битва роботов. В соревновании приняло участие 23 самодельных робота в двух весовых категориях: до 29,9 кг и 30-55 кг.

Смотрите фото!

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