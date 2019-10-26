ФОТО | В Тарту собиралось правление EKRE. Будет ли назначен новый министр?

В Тарту собралось правление EKRE. Идет обсуждение, кого назначить на пост министра внешней торговли и информации вместо Керт Кинго, которая подала заявление об отставке.
В Тарту собралось правление EKRE. Идет обсуждение, кого назначить на пост министра внешней торговли и информации вместо Керт Кинго, которая подала заявление об отставке.
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