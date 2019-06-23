23.06.2019, 11:22

ФОТО: В Тарту прошел парад в честь Дня победы

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ФОТО: В Тарту прошел парад в честь Дня победы
Foto: Mana Kaasik

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту прошел парад.

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