11.08.2020, 20:05

ФОТО | В Тарту прошел митинг в поддержку жителей Беларуси


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Miiting Valgevene toetuseks Foto: Jassu Hertsmann

Во вторник вечером тартуский мост Каарсильд был раскрашен в бело-красные цвета: местные белорусы и представители других национальности собрались для того, чтобы выразить солидарность с жителями Беларуси.

Тартуские белорусы пригласили всех на митинг на мост Каарсильд в 19 часов.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы, после подведения их итогов последовали широкомасштабные демонстрации, которые были подавлены с использованием силы. В результате столкновений погиб по меньшей мере один человек, есть раненые.

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