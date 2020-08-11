ФОТО | В Тарту прошел митинг в поддержку жителей Беларуси

Тартуские белорусы пригласили всех на митинг на мост Каарсильд в 19 часов.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы, после подведения их итогов последовали широкомасштабные демонстрации, которые были подавлены с использованием силы. В результате столкновений погиб по меньшей мере один человек, есть раненые.