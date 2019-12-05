ФОТО | В Тарту прошел митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества

Чуть позже того, как движение ”Да свободе, нет лжи!” протестовало перед зданием Тартуского университета против правительства, на Ратушной площади Тарту собрались люди, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу города.
Чуть позже того, как движение ”Да свободе, нет лжи!” протестовало перед зданием Тартуского университета против правительства, на Ратушной площади Тарту собрались люди, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу города.
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