05.12.2019, 16:01

ФОТО | В Тарту прошел митинг в поддержку ЛГБТ-сообщества

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Meeleavaldus Tartu LGBT+ kogukonna toetuseks Foto: Mana Kaasik

Чуть позже того, как движение ”Да свободе, нет лжи!” протестовало перед зданием Тартуского университета против правительства, на Ратушной площади Тарту собрались люди, чтобы выразить поддержку ЛГБТ-сообществу города.

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