ФОТО: В Тарту проходит парад в честь Дня победы

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Foto: Mana Kaasik

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Прибалтийским Ландесвером в Цесисской битве в Тарту проходит парад ополчения Кайтселийт.