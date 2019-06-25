ФОТО: В Тарту появился огромный сатирический граффити на премьера Ратаса

Эксперты отмечают, что иронии данному факту придает то, что Юри Ратас известен как активный борец против граффити.



В 2005 году, будучи вице-мэром Таллинна, он выступил на семинаре, где заявил, что в борьбе против граффити должна быть нулевая толерантность.