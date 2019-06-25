25.06.2019, 18:28

ФОТО: В Тарту появилось огромное сатирическое граффити на премьера Ратаса

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

На одной из стен Тарту неизвестный художник выполнил сатирический рисунок на премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.

Эксперты отмечают, что иронии данному факту придает то, что Юри Ратас известен как активный борец против граффити.

В 2005 году, будучи вице-мэром Таллинна, он выступил на семинаре, где заявил, что в борьбе против граффити должна быть нулевая толерантность.

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