ФОТО: В Тарту появилось огромное сатирическое граффити на премьера Ратаса

На одной из стен Тарту неизвестный художник выполнил сатирический рисунок на премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.
Эксперты отмечают, что иронии данному факту придает то, что Юри Ратас известен как активный борец против граффити.
В 2005 году, будучи вице-мэром Таллинна, он выступил на семинаре, где заявил, что в борьбе против граффити должна быть нулевая толерантность.
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