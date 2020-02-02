ФОТО | В Тарту отметили ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора

С 0:15 до 0:45 на Ратушной площади в Тарту прошло ночное представление "100 лет Тартуского мира".

Представлением отметили ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора: обеспечивший государственную независимость Эстонской Республики мирный договор с Советской Россией подписали ночью 2 февраля 1920 года в 00:45.

Основанное на тексте Тартуского мирного договора представление поставил театр "Must Kast", постановщик — Кайя Маарит Калвет.