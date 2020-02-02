02.02.2020, 09:30

ФОТО | В Тарту отметили ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора


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EV100 etendus 100 Aastat Tartu Rahu Foto: Jassu Hertsmann

Сегодня сто лет назад был подписан договор, который играет чрезвычайно важную роль в нашей истории. Отмечать эту дату начали уже сразу после полуночи.

С 0:15 до 0:45 на Ратушной площади в Тарту прошло ночное представление "100 лет Тартуского мира".

Представлением отметили ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора: обеспечивший государственную независимость Эстонской Республики мирный договор с Советской Россией подписали ночью 2 февраля 1920 года в 00:45.

Основанное на тексте Тартуского мирного договора представление поставил театр "Must Kast", постановщик — Кайя Маарит Калвет.

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