ФОТО | В Тарту митинговали как против, так и в поддержку сексуальных меньшинств(16)
Эстонская консервативная народная партия организовала сегодня на Ратушной площади Тарту митинг против сексуальных меньшиств. Там же появились и их сторонники.
Эстонская консервативная народная партия организовала сегодня на Ратушной площади Тарту митинг против сексуальных меньшиств. Там же появились и их сторонники.
На митинге присутствовали и выступили депутаты Рийгикогу Пеэтер Эрнитс и Анти Пооламетс. Протестующие держали плакаты, отвергающие действующую идеологию и призывающие прекратить госфинансирование объединений ЛГБТ.
С противоположной стороны размахивали радужными флагами и несли лозунги
"Каждый молодой человек нуждается в поддержке".
Можно было заметить, что на митинг со стороны EKRE собрались в основном люди более старшего возраста, а в поддержку сексменьшинств митинговали прежде всего молодые.
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